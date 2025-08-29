13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент

В Кыргызстане усиливается управление сектором питьевой воды и сброса сточных вод. Соответствующий указ подписан кабинетом министров КР.

Согласно документу, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности передан ряд функций и объектов, ранее подчиненных службе водных ресурсов. Теперь они объединены в новый структурный подраздел — департамент развития питьевого водоснабжения и отвода сточных вод.

Также в его состав вошло новое подразделение — управление капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения, которое будет обеспечивать строительство и модернизацию инфраструктуры.

Министерство обязано провести перерегистрацию всех юридических лиц в соответствии с новым порядком и реализовать необходимые организационные меры. Финансирование работы департамента будет обеспечено в рамках утвержденного бюджета и штатного расписания.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341445/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к водоснабжению
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру