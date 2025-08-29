Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент

В Кыргызстане усиливается управление сектором питьевой воды и сброса сточных вод. Соответствующий указ подписан кабинетом министров КР.

Согласно документу, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности передан ряд функций и объектов, ранее подчиненных службе водных ресурсов. Теперь они объединены в новый структурный подраздел — департамент развития питьевого водоснабжения и отвода сточных вод.

Также в его состав вошло новое подразделение — управление капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения, которое будет обеспечивать строительство и модернизацию инфраструктуры.

Министерство обязано провести перерегистрацию всех юридических лиц в соответствии с новым порядком и реализовать необходимые организационные меры. Финансирование работы департамента будет обеспечено в рамках утвержденного бюджета и штатного расписания.

Документ вступает в силу через 10 дней.