Главврача Нацгоспиталя будет назначать кабмин Кыргызстана

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в положение о Национальном госпитале при Министерстве здравоохранения.

Документ предусматривает изменение порядка назначения руководства одного из ключевых медучреждений страны.

Согласно проекту, главного врача Национального госпиталя будет назначать и освобождать от должности председатель кабинета министров по представлению министра здравоохранения. При этом вводится дополнительное требование — кандидат должен иметь ученую степень.

В настоящее время аналогичный порядок уже применяется в ряде других национальных медицинских центров, и изменения направлены на унификацию системы управления в сфере здравоохранения.

Также предлагается закрепить, что заместители главного врача будут назначаться министром здравоохранения по представлению руководителя госпиталя.

В справке-обосновании отмечается, что нововведения должны повысить эффективность управления и уровень профессиональных требований к руководителям медучреждений.

Проект не требует дополнительного финансирования и после общественного обсуждения может быть внесен на утверждение.