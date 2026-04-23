17:51
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Общество

Главврача Нацгоспиталя будет назначать кабмин Кыргызстана

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в положение о Национальном госпитале при Министерстве здравоохранения.

Документ предусматривает изменение порядка назначения руководства одного из ключевых медучреждений страны.

Согласно проекту, главного врача Национального госпиталя будет назначать и освобождать от должности председатель кабинета министров по представлению министра здравоохранения. При этом вводится дополнительное требование — кандидат должен иметь ученую степень.

В настоящее время аналогичный порядок уже применяется в ряде других национальных медицинских центров, и изменения направлены на унификацию системы управления в сфере здравоохранения.

Также предлагается закрепить, что заместители главного врача будут назначаться министром здравоохранения по представлению руководителя госпиталя.

В справке-обосновании отмечается, что нововведения должны повысить эффективность управления и уровень профессиональных требований к руководителям медучреждений.

Проект не требует дополнительного финансирования и после общественного обсуждения может быть внесен на утверждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371658/
просмотров: 141
Версия для печати
23 апреля, четверг
17:38
Главврача Нацгоспиталя будет назначать кабмин Кыргызстана Главврача Нацгоспиталя будет назначать кабмин Кыргызста...
17:30
Спасатели нашли тело мужчины, упавшего в БЧК
17:20
Скончался ветеран юстиции Сазан Жетимишев. Ему было 90 лет
17:13
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет частью коридора в Европу
17:00
Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации