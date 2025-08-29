13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту для офицеров и прапорщиков в Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах, где предусмотрена военная служба. 

Изменения касаются документа № 245 от 30 апреля 2025 года. Теперь из текста убраны упоминания о необходимости нотариального удостоверения документов, а ответственность за достоверность и подлинность предоставленных документов возлагается непосредственно на граждан, их представивших.

По словам представителей кабмина, такие корректировки направлены на сокращение административных процедур и упрощение прохождения службы для контрактников в запасе.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341436/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру