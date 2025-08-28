10:23
Общество

В Кыргызстане изменят правила для машин с иностранными номерами

В Кыргызстане готовят изменения в Правила дорожного движения. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Согласно проекту, владельцы автомобилей с иностранными номерами обязаны будут пройти временную регистрацию в госорганах. При себе нужно будет иметь все документы — свидетельство о регистрации, доверенность, а также бумаги таможни ЕАЭС с отметками о временном ввозе.

Если в системе нет данных о том, когда машина въехала в страну, днем ввоза автоматически будет считаться 30 декабря 2024 года.

Кроме того, управление легализованным автомобилем разрешат не только его владельцу, но и другому человеку — даже если он не вписан в свидетельство о регистрации.

Новые правила планируют ввести с 1 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341255/
