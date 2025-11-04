10:19
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении Правил дорожного движения и основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации».

Изменения направлены на реализацию Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» и касаются уточнения порядка временного ввоза автомобилей.

Согласно постановлению, в ПДД вносятся поправки, предусматривающие:

  • обязанность водителей иметь при себе документы, подтверждающие временный ввоз транспортных средств, включая регистрационные свидетельства, доверенности и водительские удостоверения;
  • предъявление этих документов по требованию сотрудников органов внутренних дел;
  • обязательную временную регистрацию машин в уполномоченном государственном органе.

Также добавлено пояснение:

Если в автоматизированной системе отсутствуют данные о дате пересечения автомобилем госграницы Кыргызстана, днем его ввоза считается 31 декабря 2024 года.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349565/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
Кабмин обновил программу развития опорных центров роста в регионах до 2030 года
В Кыргызстане запретят захоронение отходов, пригодных для переработки
Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов
Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»
В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
10:18
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
10:08
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
10:03
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
10:02
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
10:00
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом