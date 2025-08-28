Презентация книги «Аксакал» об археологе Орозбеке Шабданове прошла в Бишкеке

В Бишкеке прошла презентация книги «Аксакал», посвященной исследованиям и творчеству известного археолога Орозбека Шабданова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

В мероприятии приняли участие известные историки, поэты, общественные деятели, ученые и любители литературы. Орозбека Шабданова наградили благодарственной грамотой за большую работу по изучению исторического наследия.

Отмечается, что по инициативе аксакала в 2025 году в районе Коргон-Жар были проведены первые археологические раскопки, в результате которых было установлено наличие культуры, относящейся ко II тысячелетию до нашей эры.

«Это открытие вошло в историю как значимое событие, создав новую страницу на археологической карте Кыргызстана. Книга «Аксакал», посвященная 90-летию Орозбека Шабданова, написана писателем Куттумедином Базаркуловым. В ней описываются исторические, культурные и общественные события, происходившие на протяжении столетия, а также судьбоносные связи наследия», — говорится в сообщении.