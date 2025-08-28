10:53
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

Презентация книги «Аксакал» об археологе Орозбеке Шабданове прошла в Бишкеке

В Бишкеке прошла презентация книги «Аксакал», посвященной исследованиям и творчеству известного археолога Орозбека Шабданова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

В мероприятии приняли участие известные историки, поэты, общественные деятели, ученые и любители литературы. Орозбека Шабданова наградили благодарственной грамотой за большую работу по изучению исторического наследия.

Отмечается, что по инициативе аксакала в 2025 году в районе Коргон-Жар были проведены первые археологические раскопки, в результате которых было установлено наличие культуры, относящейся ко II тысячелетию до нашей эры.

«Это открытие вошло в историю как значимое событие, создав новую страницу на археологической карте Кыргызстана. Книга «Аксакал», посвященная 90-летию Орозбека Шабданова, написана писателем Куттумедином Базаркуловым. В ней описываются исторические, культурные и общественные события, происходившие на протяжении столетия, а также судьбоносные связи наследия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341240/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Археологи КР рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия
Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана
Древний порт обнаружили на острове Корсика
История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее
Захоронения возрастом около 2000 лет нашли в Баткенской области
На Иссык-Куле с помощью подводных дронов изучают затопленный город
Древний город возрастом 3800 лет археологи нашли в Перу
Гробницы возрастом более 3 тысяч лет обнаружили в Египте
Депутаты требуют упростить выдачу археологического заключения предпринимателям
Предлагается отменить археологические исследования перед началом строительства
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
28 августа, четверг
10:41
В прокат выходят сразу две кыргызские комедии В прокат выходят сразу две кыргызские комедии
10:32
Презентация книги «Аксакал» об археологе Орозбеке Шабданове прошла в Бишкеке
10:16
В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки
10:12
Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии по футболу. Расписание матчей
10:09
В КР закупили оборудование для региональных кардиологических центров