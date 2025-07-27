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Техноблог

Древний порт обнаружили на острове Корсика

Фото INRAP. Античный порт на острове Корсика

Французские археологи во время охранных раскопок в месте будущего строительства наткнулись на древний порт. Об этом сообщило издание @hi-tech.

Изыскания проводили на самом северном полуострове Корсики рядом с рекой на площади около 300 квадратных метров. Оказалось, что конструкция представляет собой остаток древнего порта, которым пользовались во времена поздней античности, то есть между III и VIII веками нашей эры.

Сначала исследователи наткнулись на сланцевый субстрат, спускающийся к побережью. Причем они обратили внимание на наличие крупных сланцевых глыб. Некоторые в длину превышали полтора метра. Они располагались вроде бы хаотично, но их разложили там явно намеренно: для формирования некой платформы.

INRAP
Фото INRAP. Античный порт на острове Корсика

Эти монолиты размещались без строительного раствора и служили основанием для террасной системы, которая имеет следы покрытия гидроморфными отложениями. Видимо, это случилось при разливе реки.

Поверх этого слоя археологи обнаружили чередующиеся блоки камней и илистых отложений. Они сформировали плоскую поверхность шириной от 4 до 6 метров и длиной не менее 13 метров. Толщина платформы достигала 80 сантиметров.

Некоторые части сооружения имеют дополнительные каменные укрепления. Остались также десять отверстий разных глубины и диаметра — в них стояли деревянные столбы, которые уже сгнили. Это указывает на существование деревянной надстройки у платформы.

Ограниченный объем раскопок не позволяет определить первоначальную полную планировку, но ученые пришли к выводу, что речь идет о пристани, которая облегчала швартовку и погрузку лодок.

INRAP
Фото INRAP. Античный порт на острове Корсика

Сооружение демонстрирует сложность существовавших в то время технологий. Транспортировка и размещение сланцевых блоков требовали значительных логистических усилий, а также специальных знаний. Расположение на побережье рядом с рекой имеет стратегическое значение, а надстройка указывает на экономическую роль древнего порта: он мог использоваться торговцами и рыбаками.

Находка особенно ценна тем, что существует не так много позднеантичных артефактов, описывающих историю Корсики. Здесь же, помимо пристани, нашли остатки бронзовых гвоздей, множество керамических фрагментов и изделий из металла. Их предстоит еще дополнительно изучить.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337621/
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