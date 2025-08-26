22:47
Дети горного села Кайынды будут учиться в новой школе

Завершено строительство школы в селе Кайынды Ноокатского района Ошской области. С началом учебного года школьники сядут за парты в новом здании. Об этом сообщает Минстрой.

Строительство стартовало в 2022 году и финансировалось из республиканского бюджета. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 38 миллионов сомов.

«Новая школа рассчитана на 100 ученических мест и включает одноэтажный учебный корпус и спортивный зал. Отметим, что село Кайынды расположено на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
