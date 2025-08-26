22:47
Общество

Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ

Американский предприниматель Илон Маск подал судебный иск против корпорации Apple и компании OpenAI. Об этом пишет Forbes.

В документе говорится, что они якобы объединили усилия для блокирования конкурентов и удержания монополии на рынке искусственного интеллекта.

Маск утверждает, что Apple не допускает к первой строчке в рейтинге App Store компании в сфере ИИ, кроме OpenAI. Он назвал это нарушением антимонопольного законодательства и отметил, что его компания xAI вынуждена защищать свои интересы через суд.

В иске также заявлено требование взыскать миллиарды долларов компенсации ущерба. Маск подчеркнул, что цель процесса — не только пресечь антиконкурентную практику, но и «дать возможность инноваторам вроде X и xAI конкурировать на равных».

Компания Маска xAI развивает чат-бот Grok, представленный в 2023 году. Его исходный код был открыт весной 2024-го. Сам Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но позднее покинул проект. Чат-бот ChatGPT компании стремительно набрал популярность после запуска в 2022 году.
