Искусственный интеллект в религии. В Египте обсудили цифровую этику

В столице Египта, Каире, начала работу XXXVI Международная конференция Высшего совета по исламским делам на тему «Профессии в Исламе: этика, влияние и будущее в эпоху искусственного интеллекта». Мероприятие проходит с 19 по 29 января при поддержке президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

Фото ДУМК

В форуме участвуют исламские ученые и официальные представители более чем из 30 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Конференция открылась чтением Священного Корана, после чего выступили министр вакуфов и председатель Высшего совета по исламским делам доктор Уссама аль-Азхари, заместитель шейха Аль-Азхара доктор Мухаммад Абд ар-Рахман аль-Дувайни, муфтий Египта доктор Назир Мухаммад Ияд, а также министры религиозных дел Палестины, Бахрейна, Иордании, Омана и Джибути.

Кыргызстан на конференции представляет сотрудник Духовного управления мусульман Абдулазиз ажы Туташпаев. Он передал собравшимся приветствие от муфтия и мусульман Кыргызстана и выступил с докладом о месте искусственного интеллекта в исламском мировоззрении, подчеркнув, что исламская цивилизация опирается на разум и нравственные ценности, а достоинство человека лежит в центре любого технологического прогресса.

В рамках конференции проходят научные сессии, семинары и панельные дискуссии. Среди ключевых тем — исламская история профессий, плагиат, этические аспекты искусственного интеллекта, межцивилизационная интеграция и вопросы предпринимательства.

Главная цель форума — усилить обмен опытом между исламскими учеными из разных регионов, в том числе с Балкан, а также обсудить, как традиционные исламские ценности могут сосуществовать и развиваться в условиях стремительного технологического прогресса.