В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году. Об этом сообщили в Государственном учреждении «Салык Сервис».

Как отмечается, за последние четыре года ведомство оцифровало все виды налоговых отчетов и запустило удаленную оплату через платформу cabinet.salyk.kg и мобильное приложение Salyk.

В 2025 году разработчики интегрировали в систему искусственный интеллект — аналитический инструмент «Кезет». Он повысил точность обработки данных. В 2026-м применение ИИ расширят: технологию внедрят непосредственно в процесс налоговых проверок. Это позволит автоматизировать работу инспекторов и сделать ее прозрачной.

По данным Всемирного банка, в 2025 году процесс уплаты налогов в Кыргызстане стал самым быстрым в регионе.

С 2012 по 2023 годы расчет налогов занимал в семь раз больше времени, чем сам платеж. Сейчас разрыв ликвидировали.

Директор учреждения Шамшыбек Качкынбай уулу отметил, что главной целью ГУ стало устранение очередей и личных визитов в Налоговую службу. Теперь граждане экономят время и деньги при подаче деклараций.