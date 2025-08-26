Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»

Максат Жумаев официально назначен директором киностудии имени Толомуша Океева — Национальной киностудии «Кыргызфильм». Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.
Максат Жумаев родился 4 марта 1985 года в Бишкеке. Окончил Нарынский государственный университет по специальности «Системы автоматизированной обработки и управления информацией».
До назначения на новый пост Жумаев возглавлял киностудию Asman Cinema Production, где работал режиссером, продюсером и сценаристом. Он также сотрудничал с такими компаниями, как KG Club Production, телеканал НТС, Internews Network и региональные телерадиокомпании.
На его счету более десяти фильмов, среди которых:
- «Туман» (2012);
- «Гонщик таксист» (2013);
- «Эне жүрөгү» (2016);
- «Разбой» и «Разбой — новая глава» (2023);
- «Террорист» (2024);
- «Участковый инспектор Марат» (2024) и другие.
Жумаев является обладателем ряда наград и званий, включая:
- почетный знак «Кыргыз киносунун мыктысы»;
- звание «Маданияттын мыкты кызматкери»;
- медаль МВД КР «За содействие»;
- грамоты от мэрии и ГУВД города Бишкека.