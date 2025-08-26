12:46
Общество

Уровень субъективного благополучия кыргызских сотрудников ниже, чем в Казахстане

В Кыргызстане около четверти сотрудников вовлечены в работу, что немного выше мирового уровня, но заметно уступает соседним странам по уровню благополучия. Новое исследование рынка зарплат и условий труда 2024–2025 годов показывает, что корпоративные программы по повышению благополучия сотрудников перестают быть модной тенденцией и превращаются в важный инструмент удержания персонала и повышения производительности.

Эксперты отмечают, что компании, инвестирующие в здоровье, комфорт и развитие сотрудников, создают рабочую среду, где люди полностью реализуют свой потенциал, работают с удовольствием и приносят больше пользы бизнесу. Грамотно организованные программы с измеримыми результатами помогают снизить текучесть кадров и сократить расходы на найм новых сотрудников.

По словам экспертов El Group Consulting, современный бизнес оценивает успех не только по прибыли, но и по влиянию на сотрудников, общество и окружающую среду.

По данным исследования:

  • Уровень субъективного благополучия кыргызских сотрудников ниже, чем в Казахстане и Узбекистане, разрыв — 11–12 процентов.
  • 56 процентов компаний внедряют так называемые программы благополучия, но часто без стратегии и измеримых результатов.
  • Эффективны программы, которые помогают сотрудникам с базовыми потребностями: здоровье, график, финансовая грамотность, поддержка семьи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340979/
