Россия ищет таланты в бывших советских республиках

Россия ищет ценные кадры — миграционная служба РФ объяснила цель указа о привлечении талантливых иностранцев. Указ президента Владимира Путина дал старт кампании России по поиску ценных кадров со всего мира, сообщило издание «Эксперт».

Теперь талантливые иностранцы пройдут отбор, после чего их будут сопровождать и поддерживать на первых порах после переезда. К 15 апреля 2026 года планируется создать специального оператора для хед-хантинга. Привлекать хотят граждан развитых, в том числе западных, стран, но основной акцент делается на граждан бывших советских республик.

Ведомство указывает на необходимость точечной работы с каждым отдельным кадром — закрыть дефицит медиков или других квалифицированных работников приезжими возможно только при наличии организованного набора.

Отмечается, что сейчас миграция почти полностью стихийная. Никто не объясняет медикам в той или иной стране, что их ждет в России, какие там условия и зарплата, что из документов необходимо. Человек просто покупает билет и действует сам.