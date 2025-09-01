11:23
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Экономика

Приложение «Работа в ЕАЭС» обновили — оно стало удобнее

Стала доступной обновленная версия мобильного приложения «Работа в ЕАЭС». Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, обновления коснулись следующих функций:

  • Автозаполнение для проверки по реестру контролируемых лиц. Форма запроса теперь заполняется автоматически на основе данных из профиля пользователя — это экономит время и минимизирует ошибки.
  • Проверка разрешительных документов. Сервис позволяет оперативно проверить статус таких документов, как вид на жительство, патент, разрешение на временное проживание или на работу, что особенно важно для мигрантов.
  • Усовершенствованный процесс получения патента. Пользователи могут подать заявку на патент онлайн и выбрать удобное место получения — больше не нужно тратить время на лишние визиты.
  • Отслеживание вакансий. Обновленный функционал откликов на вакансии теперь включает новые статусы, чтобы пользователи всегда знали, на каком этапе находится их заявка.
  • Быстрый отклик на вакансии. Новая функция позволяет нажатием одной кнопки отправить контакты соискателя сразу работодателю — он мгновенно увидит отклик в своем «личном кабинете» и сможет связаться с соискателем.
  • Стабильность и скорость. Приложение стало работать быстрее и надежнее благодаря общим техническим улучшениям.

Для работодателей также появился новый инструмент — «личный кабинет». Он позволяет размещать вакансии, которые после модерации появятся в приложении, и управлять откликами соискателей, что ускоряет процесс подбора персонала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341684/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама
Уровень субъективного благополучия кыргызских сотрудников ниже, чем в Казахстане
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК
ЕЭК внесет изменения в правила проведения фармацевтических инспекций
Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Вопросы робототехники, маркировки товаров обсуждены на заседании ЕЭК
Введены правила цифровой маркировки в странах ЕАЭС для новых категорий товаров
Объем промышленного производства в Кыргызстане остается высоким
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Первый контракт на&nbsp;поставку мясной продукции в&nbsp;Кыргызстан заключен в&nbsp;Беларуси Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
1 сентября, понедельник
11:21
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милицио...
11:19
Правила трансграничной электронной торговли согласуют страны ЕАЭС
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
10:56
В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
10:50
Десятиминутные овации. Состоялась премьера фильма с Джудом Лоу в роли Путина