Стала доступной обновленная версия мобильного приложения «Работа в ЕАЭС». Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, обновления коснулись следующих функций:

Автозаполнение для проверки по реестру контролируемых лиц. Форма запроса теперь заполняется автоматически на основе данных из профиля пользователя — это экономит время и минимизирует ошибки.

Проверка разрешительных документов. Сервис позволяет оперативно проверить статус таких документов, как вид на жительство, патент, разрешение на временное проживание или на работу, что особенно важно для мигрантов.

Усовершенствованный процесс получения патента. Пользователи могут подать заявку на патент онлайн и выбрать удобное место получения — больше не нужно тратить время на лишние визиты.

Отслеживание вакансий. Обновленный функционал откликов на вакансии теперь включает новые статусы, чтобы пользователи всегда знали, на каком этапе находится их заявка.

Быстрый отклик на вакансии. Новая функция позволяет нажатием одной кнопки отправить контакты соискателя сразу работодателю — он мгновенно увидит отклик в своем «личном кабинете» и сможет связаться с соискателем.

Стабильность и скорость. Приложение стало работать быстрее и надежнее благодаря общим техническим улучшениям.

Для работодателей также появился новый инструмент — «личный кабинет». Он позволяет размещать вакансии, которые после модерации появятся в приложении, и управлять откликами соискателей, что ускоряет процесс подбора персонала.