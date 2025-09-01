Стала доступной обновленная версия мобильного приложения «Работа в ЕАЭС». Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По ее данным, обновления коснулись следующих функций:
- Автозаполнение для проверки по реестру контролируемых лиц. Форма запроса теперь заполняется автоматически на основе данных из профиля пользователя — это экономит время и минимизирует ошибки.
- Проверка разрешительных документов. Сервис позволяет оперативно проверить статус таких документов, как вид на жительство, патент, разрешение на временное проживание или на работу, что особенно важно для мигрантов.
- Усовершенствованный процесс получения патента. Пользователи могут подать заявку на патент онлайн и выбрать удобное место получения — больше не нужно тратить время на лишние визиты.
- Отслеживание вакансий. Обновленный функционал откликов на вакансии теперь включает новые статусы, чтобы пользователи всегда знали, на каком этапе находится их заявка.
- Быстрый отклик на вакансии. Новая функция позволяет нажатием одной кнопки отправить контакты соискателя сразу работодателю — он мгновенно увидит отклик в своем «личном кабинете» и сможет связаться с соискателем.
- Стабильность и скорость. Приложение стало работать быстрее и надежнее благодаря общим техническим улучшениям.
Для работодателей также появился новый инструмент — «личный кабинет». Он позволяет размещать вакансии, которые после модерации появятся в приложении, и управлять откликами соискателей, что ускоряет процесс подбора персонала.