Власть

Исследование о динамике преступности среди мигрантов заказала Госдума

Аппарат Государственной думы намерен выяснить, как дальше выстраивать миграционную политику России, и заказал исследование «социально-экономических последствий миграционных процессов» для страны. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.

Специалисты должны проанализировать динамику и уровень преступности мигрантов, включая государство происхождения мигранта и распределение по видам преступлений, и оценить миграционную политику на соответствие национальной безопасности.

Подрядчиком выступает Уральский юридический университет имени Яковлева. Исследователи должны будут проанализировать законы, касающиеся мигрантов, и предложить идеи по их улучшению.

На эти работы заложено 1,5 миллиона рублей. Их нужно завершить до 1 сентября.
