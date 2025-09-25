Ученые выяснили, что могло сгубить армию Наполеона при отступлении из России. Специалисты из Института Пастера (Франция) в сотрудничестве с исследователями из Эстонии и Великобритании выделили ДНК бактерий в зубах солдат французской армии, чьи останки были найдены в одной из братских могил в Вильнюсе. Исследование выложили в архиве препринтов.

Из захоронения, обнаруженного в 2001 году, к настоящему моменту извлечено минимум 3 тысячи 269 индивидуальных останков солдат, на которых не выявлено следов травм и увечий.

Долгое время считалось, что основными причинами массовых гибели были сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако исследователи нашли другие патогены.

«Мы обнаружили и секвенировали древние ДНК из зубов 13 солдат, которые, судя по историческим записям, скорее всего погибли от инфекционных заболеваний... Присутствие этих ранее не предполагавшихся патогенов в останках этих солдат говорит о том, что они могли сыграть роль в истреблении великой армии Наполеона в ходе ее катастрофического отступления в 1812 году», — говорится в исследовании.

Ученые выделили в четырех образцах зубов ДНК бактерий Salmonella enterica, вызывающих паратиф, и в двух — Borrelia recurrentis, возбудителя вшивого возвратного тифа. Эти бактерии передаются со вшами и другими паразитами, а также через зараженную воду и продукты. При этом следов возбудителей тифа и окопной лихорадки найдено не было.

В начале вторжения в июне 1812 года армия Наполеона насчитывала около 600 тысяч солдат, призванных из разных стран Европы. Однако, по оценкам историков, при отступлении из Российской империи из-за голода и болезней армия сократилась до 30 тысяч человек.