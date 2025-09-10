20:06
Более 40 процентов людей в мире даже не знают, что у них диабет — исследование

Более 40 процентов людей в мире даже не знают, что у них диабет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Согласно анализу данных, у 44 процентов людей в возрасте 15 лет и старше, страдающих диабетом, заболевание не диагностировано, поэтому они вообще не знают, что больны.

Ученые проанализировали данные из 204 стран и территорий за период с 2000 по 2023 год в рамках систематического обзора опубликованной литературы и опросов.

«У большинства людей с диабетом, о которых мы сообщаем в исследовании, диабет 2-го типа», — сказала автор исследования Лорин Стэффорд.

По данным Международного диабетического фонда, примерно каждый девятый взрослый человек в мире живет с диабетом.

«Мы обнаружили, что 56 процентов людей с диабетом знают о своем заболевании», — отметила Лорин Стаффорд.

По ее словам, в глобальном масштабе наблюдается большой разброс показателей по географическому признаку и возрасту. Таким образом, в целом в странах с высоким уровнем дохода дела с диагностикой обстоят лучше, чем в странах с низким и средним уровнем дохода.

У людей младше 35 лет диабет диагностировали гораздо реже, чем у людей среднего и старшего возраста. Только 20 процентов молодых людей с диабетом знали о своем заболевании.

Ранняя диагностика диабета важна, поскольку позволяет своевременно начать лечение, чтобы предотвратить или отсрочить развитие таких долгосрочных осложнений, как сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, повреждение нервов и потеря зрения.

Симптомы диабета включают повышенную жажду или чувство голода, частое мочеиспускание, ухудшение зрения, неожиданную потерю веса и утомляемость. Однако на ранних стадиях у большинства людей с диабетом симптомы отсутствуют, что подчеркивает важность скрининга и диагностики.

По словам Лорин Стаффорд, в 2023 году во всем мире около 40 процентов людей с диабетом, прошедших лечение, достигли оптимальных результатов и снизили уровень сахара в крови. Поэтому важно сосредоточить дальнейшие усилия на том, чтобы больше людей получали и соблюдали правильное лечение после постановки диагноза.

У людей с диабетом, вероятно, есть и другие проблемы со здоровьем, такие как гипертония или хроническое заболевание почек, которые могут осложнить лечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342886/
просмотров: 190
