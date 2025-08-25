13:12
Общество

Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ

Фото region тв. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Узгенского района.

Трое судей Бишкекского городского суда были уволены за освобождение из-под стражи участников организованной преступной группы. Об этом во время встречи с жителями Кызыл-Октябрьского айыльного аймака Узгенского района сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В своем выступлении он отметил, что фиксируются факты вовлеченности представителей судебной системы в коррупционные схемы.

По его словам, суд первой инстанции приговорил пятерых членов ОПГ к семи годам лишения свободы. Однако городской суд позже отменил приговор и отпустил осужденных на свободу.

Имена судей и точные сроки рассмотрения дела не уточняются.

Также он привел в пример недавний инцидент в Оше. «Сотрудник прокуратуры получил $4 тысячи и передал их судье. Когда сотрудники прибыли к судье домой, чтобы задержать его, тот, не открывая дверь, пытался сжечь деньги в туалете. Мы собрали обгоревшие фрагменты, провели экспертизу и начали процедуру привлечения к ответственности. Прокурор уже задержан, а в отношении судьи направлены соответствующие документы в Совет судей. Если они будут одобрены, судья также будет задержан», — подчеркнул председатель ГКНБ.

По словам Камчыбека Ташиева, борьба с коррупцией в судебной системе будет продолжена.
