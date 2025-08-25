Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего

В сети появилось новое видео, демонстрирующее масштабный макет города Асман — амбициозного проекта, который планируется построить на побережье озера Иссык-Куль.

Ранее в 2023 году президент Кыргызстана Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство этого экологически чистого города, рассчитанного на 500–700 тысяч жителей. Однако реализация проекта была приостановлена после того, как международные партнеры предложили внести изменения, направленные на создание «зеленого города», что потребовало дополнительное время на переработку концепции. В результате кабмин расторг соглашение с инвесторами.

Недавно в сети появилось новое видео, демонстрирующее обновленный макет города Асман, что может свидетельствовать о возобновлении работы над проектом. Визуализация показывает современные здания, экологичные транспортные решения и развитую инфраструктуру, соответствующую концепции «умного города». Официальных комментариев пока не поступало.

Ожидается, что строительство города Асман начнется в ближайшие месяцы с учетом внесенных изменений в проект и привлечения дополнительных инвестиций. Судя по комментариям, проект продолжает вызывать интерес как в Кыргызстане, так и за рубежом, и остается одним из самых амбициозных в истории страны.