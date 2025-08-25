22:35
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет

В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет. С инициативой выступил председатель молодежной группы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Паскаль Реддиг, сообщает DW.

Он призвал к реформе, «которая распределит бремя более справедливо между всеми, а не будет односторонне ущемлять интересы молодого поколения, как это происходит в настоящее время».

Пенсионный возраст в Германии сейчас составляет 67 лет, на пенсию можно выйти досрочно с 63 лет, для этого нужен рабочий стаж не менее 35 лет, а выплаты при этом сокращаются.

Паскаль Реддиг потребовал сделать ранний выход на пенсию менее привлекательным и еще больше сократить выплаты. Он выступил за то, «чтобы пенсия в 63 года в ее нынешнем виде была фактически отменена». По его мнению, «пенсионный возраст» можно постепенно повышать в зависимости от роста продолжительности жизни.

По его мнению, рост существующих пенсий должен быть привязан не к динамике зарплаты, а к инфляции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340793/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
В ФРГ спорят, в какой тюрьме экстремист(ка) должна отбывать срок: женской или...
Кыргызско-германский бизнес-форум пройдет в Чолпон-Ате
На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Кыргызстанская рок-группа My Own Shiva примет участие в конкурсе в Германии
Меры поддержки для работающих в условиях высокогорья инициируют в парламенте
Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы
Этнологическому музею в Германии передали в дар экспонаты из Кыргызстана
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
22:29
В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 ...
22:00
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
21:43
Таджикистан хочет изучить опыт Кыргызстана в сфере цифровой экономики
21:23
В Бишкеке пройдет международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: будет солнечно