В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет. С инициативой выступил председатель молодежной группы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Паскаль Реддиг, сообщает DW.

Он призвал к реформе, «которая распределит бремя более справедливо между всеми, а не будет односторонне ущемлять интересы молодого поколения, как это происходит в настоящее время».

Пенсионный возраст в Германии сейчас составляет 67 лет, на пенсию можно выйти досрочно с 63 лет, для этого нужен рабочий стаж не менее 35 лет, а выплаты при этом сокращаются.

Паскаль Реддиг потребовал сделать ранний выход на пенсию менее привлекательным и еще больше сократить выплаты. Он выступил за то, «чтобы пенсия в 63 года в ее нынешнем виде была фактически отменена». По его мнению, «пенсионный возраст» можно постепенно повышать в зависимости от роста продолжительности жизни.

По его мнению, рост существующих пенсий должен быть привязан не к динамике зарплаты, а к инфляции.