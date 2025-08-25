16:58
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется персональная выставка художника Нурбека Жолбунова «Когда поет душа моя...». Об этом сообщила искусствовед Арзыгуль Кутуева.

Нурбек Жолбунов — художник-прикладник. Он является носителем традиций творчества Джумабая Уметова.

Читайте по теме
Ала-кийизы и панно из чия. В Бишкеке открылась выставка Нурбека Жолбунова

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов, и графических элементов.

Нурбек Жолбунов — член Союза художников КР, член Ассоциации народных промыслов и ремесленников Кыргызстана, лауреат Международной премии имени Чингиза Айтматова и Международной премии имени Джумабая Уметова, участник многих национальных и международных выставок.

Экспозиция откроется 12 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340775/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Саиде Мирзиеевой показали проекты кыргызстанских предпринимательниц
В Бишкеке открывается выставка «Краски внутреннего мира»
В Бишкеке проходит выставка, приуроченная к 90-летию художника Теодора Герцена
В Бишкеке состоится выставка художника из Чехии Томаша Стары
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
В Бишкеке пройдет дата-арт-выставка Центральной Азии «ТИРЕК: Нить ее жизни»
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Кыргызстан участвует в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана посетили выставку продукции в Душанбе
В Чолпон-Ате проходит сельскохозяйственная ярмарка «Иссык-Куль — 2025»
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
16:52
Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолб...
16:20
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
15:45
В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
15:41
Иминов стал главой секретариата по блокчейну, Сабиров — возглавил агентство
15:36
Равшанбек Сабиров освобожден с поста главы Минтруда. Там теперь новый министр