Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется персональная выставка художника Нурбека Жолбунова «Когда поет душа моя...». Об этом сообщила искусствовед Арзыгуль Кутуева.

Нурбек Жолбунов — художник-прикладник. Он является носителем традиций творчества Джумабая Уметова.

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов, и графических элементов.

Нурбек Жолбунов — член Союза художников КР, член Ассоциации народных промыслов и ремесленников Кыргызстана, лауреат Международной премии имени Чингиза Айтматова и Международной премии имени Джумабая Уметова, участник многих национальных и международных выставок.

Экспозиция откроется 12 сентября.