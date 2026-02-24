09:58
Общество

В Ороке установили 500-метровый запрет на строительство вокруг стадиона

Фото кабинета министров КР. Строящийся в Ороке стадион

Кабинет министров Кыргызстана установил специальные требования к использованию территории вокруг строящегося футбольного стадиона в Ленинском районе Бишкека (бывший Орок). Постановление принято для обеспечения безопасности стратегического объекта.

В радиусе 500 метров от стадиона запрещается проектирование, строительство и реконструкция любых объектов недвижимого имущества выше 20 метров, что примерно равно трем этажам.

Запрет распространяется на все объекты, кроме тех, что указаны в приложении к постановлению.

В кабмине подчеркивают, что мера направлена на формирование безопасной зоны вокруг стадиона и недопущение нарушений эксплуатационного режима стратегически важного спортивного объекта.

Исполнение решения возложено на Министерство строительства, архитектуры и ЖКК, мэрию Бишкека, которым поручено принять все необходимые действия в рамках своих полномочий.

Документ вступит в силу через семь дней.
