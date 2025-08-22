В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт

Минстрой выявил нарушения при реконструкции дорог в Балыкчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что при реконструкции улицы Тоголока Молдо подрядчик ОсОО «Чу Прокси» допустил нарушения в реализации утвержденного проекта.
Вместо предусмотренных проектом слоев дорожного полотна было уложено асфальтовое покрытие меньшей толщины. Работы выполнены без согласования и повторной экспертизы.
Вопрос о передаче материалов дела в правоохранительные органы находится на стадии рассмотрения.
Для завершения строительства УМС мэрии заключило новый контракт с ОсОО «4Энержи».