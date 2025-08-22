16:39
Общество

В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт

Минстрой выявил нарушения при реконструкции дорог в Балыкчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что при реконструкции улицы Тоголока Молдо подрядчик ОсОО «Чу Прокси» допустил нарушения в реализации утвержденного проекта.

Вместо предусмотренных проектом слоев дорожного полотна было уложено асфальтовое покрытие меньшей толщины. Работы выполнены без согласования и повторной экспертизы.

По итогам внеплановой проверки подрядчику выдали предписание и наложили административный штраф, однако требования о предоставлении обновленной документации не выполнены.

Вопрос о передаче материалов дела в правоохранительные органы находится на стадии рассмотрения.

Для завершения строительства УМС мэрии заключило новый контракт с ОсОО «4Энержи».
