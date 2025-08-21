15:47
Общество

Участки двух улиц в Бишкеке временно станут двусторонними

В Бишкеке с 22 августа участки улиц Киевская и Токтогула временно станут двусторонними. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Двустороннее движение будет организовано на участках улицы Киевская от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова и улицы Токтогула от бульвара Эркиндик до улицы Ибраимова.

Решение принято для снижения автомобильных заторов в связи с перекрытием проспекта Чуй и улицы Фрунзе.

Кроме того, на обеих сторонах вышеотмеченных улиц будут установлены знаки, запрещающие остановку транспорта.

Власти города просят горожан и гостей столицы воздержаться от парковки автомобилей на этих участках. В случае нарушения правил транспортные средства будут эвакуированы.
