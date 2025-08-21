14:13
Общество

В Баткене детсад возводят с нарушением качества: что предпринял Минстрой

В Баткенской области проводится рейд по предотвращению незаконного строительства. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в ходе рейда было установлено, что строительство 75-местного детского сада на участке Кароол в Майданском айыл аймагы Кадамджайского района ведется с нарушением стандартов качества. В указанном районе нарушена технология кладки кирпича и заливки бетона.

В результате подрядной организации ОсОО «Темир Курулуш» было выдано предупреждение о необходимости получения заключения сейсмического института для определения сейсмостойкости строительного объекта.

Также управлением будет направлена информация по деятельности данного объекта в правоохранительные органы для юридической оценки.
