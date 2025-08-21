22:01
Общество

Журнал Vogue выбрал победителя конкурса собак-моделей Dogue

Редакция американского журнала Vogue подвела итоги конкурса собак-моделей Dogue-2025.

Журналисты получили 56 тысяч 749 фотографий собак и оценили их по трем критериям: композиция, личность собаки, переданная через снимок и соответствие духу журнала.

Победителем конкурса стал немецкий курцхаар Танго. Второе и третье места заняли афганская борзая Лола и ретривер Руперт.

В жюри отметили, что у Танго было все: эффектная поза, шикарное кресло, идеально обрамляющее фотографию, и выражение мордочки.

«Эта гончая обладает тем самым Vogue It-фактором, который мы все искали. В конце концов... прежде чем стать модным, все появляется в Dogue», — говорится в материале.

Хозяйка Танго Дженнифер рассказала, что пес любит устанавливать зрительный контакт и использовать мимику, всегда активен, увлекается охотой на белок, ящериц и другую живность, а также сопровождал ее на серфинге.
