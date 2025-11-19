19:03
Мопсы и бульдоги могут сильно измениться в ближайшие 10 лет

Ученые предупреждают, что мопсы и бульдоги могут измениться из-за серьезных врожденных проблем со здоровьем. Об этом пишет New York Post.

Популярные породы вроде мопсов, французских и английских бульдогов долгие годы выводили с плоскими мордами, большими глазами и складками кожи. Но такие особенности часто вызывают болезни: собакам трудно дышать, они хуже двигаются и чаще страдают от инфекций.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты создали новую систему проверки здоровья собак — IHA. Она оценивает 10 признаков, связанных с внешностью и строением тела. Разводить можно будет только тех животных, которые получают высокий балл. Постепенно требования станут еще строже, чтобы щенки рождались здоровыми.

По мнению ученых, экстремальный внешний вид этих пород будет исчезать и со временем они сильно изменятся.

Новые правила должны улучшить здоровье собак, но это означает, что привычный внешний вид популярных пород может исчезнуть уже в течение ближайшего десятилетия.
