В Караколе прошла акция по очистке берегов озера Иссык-Куль

Сотрудники управления внутренних дел Каракола совместно с представителями органов местного самоуправления, а также местных жителей и активистов провели очистительные работы на берегах озера Иссык-куль. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Иссык-Кульской области.

Основной целью мероприятия стала защита окружающей среды, создание чистых и безопасных условий для отдыхающих, а также формирование экологической культуры среди населения.

В ходе акции участники собрали бытовые отходы, пластиковые бутылки и другой мусор, скопившийся на побережье, а территория была приведена в порядок.

В селе Григорьевка также прошли работы по очистке мусора.

Фото МВД

Организаторы надеются, что участие в таких мероприятиях поможет повысить уровень ответственности граждан за сохранение природного наследия региона и привлечения внимания общественности к развитию экологической культуры.

Напомним ранее президент КР Садыр Жапаров призвал соотечественников бережно относиться к природе и не оставлять мусор.