Общество

Президентский камерный оркестр приглашает бишкекчан на концерт

Фото пресс-службы мэрии

Президентский камерный оркестр «Манас» при поддержке Мэрии Бишкека открывает новый концертный сезон 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В рамках проекта «Музыкальные вечера под открытым небом» на центральной площади Ала-Тоо в 19.00  состоится концерт.

За дирижерским пультом в этот вечер будет маэстро Медет Осмонов. Вместе с оркестром выступят солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева: Полина Попикова, Элгиз Бейшенбаев, Аяна Бекенова, Атахан Айбек уулу.

Мэрия приглашает всех жителей и гостей столицы присоединиться к нашим вечерам и насладиться живой музыкой под открытым небом.

Вход свободный.
