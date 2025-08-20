В Бишкеке узбекские и кыргызские артисты выступили на уличном концерте

На улицах Бишкека 19 августа состоялся уникальный уличный концерт, который объединил артистов из Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщила в своих социальных сетях руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.

Под открытым небом они исполнили национальные мелодии, создав атмосферу настоящего праздника. Многие горожане останавливались и снимали происходящее на камеры, аплодировали и даже танцевали вместе с артистами.

Саида Мирзиеева находится в Кыргызстане с визитом, в рамках которого запланировано участие в международном форуме «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему». Кроме того, она примет участие в церемонии открытия турнира Zakovat Asian Cup II.

Вечер, наполненный музыкой и танцами, стал отличным примером культурного обмена между народами, напоминающим о важности дружбы и взаимопонимания между соседними странами.

«Спасибо за такой теплый прием!» — написала Саида Мирзиеева, поделившись впечатлениями о событии.

Напомним, что сегодня в Бишкеке пройдет интеллектуальное шоу Zakovat Asian Cup II, в котором выступят сборные команды Кыргызстана и Узбекистана.