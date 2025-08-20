В Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи

В городе Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи в строящемся боксерском зале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства.

Сотрудники Джалал-Абадского регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля проверили строительство спортзала в Ноокенском районе. Объект возводится областным управлением капитального строительства, подрядной организацией выступает ОсОО «Таир».

Установлено, что при укладке кирпича подрядчик допустил нарушения строительных норм и требований.

По итогам проверки составили акт, подрядную организацию официально предупредили. Кирпичная кладка, выполненная с нарушениями, демонтирована.

Инспекция также предупредила, что в случае повторного выявления подобных нарушений подрядчика оштрафуют на 200 тысяч сомов.