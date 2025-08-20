08:58
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате

Цифровая платформа proverka.gov.kg, созданная Министерством экономики и коммерции совместно с Генеральной прокуратурой, представлена в новом формате. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, она необходима для автоматизации регистрации проверок субъектов предпринимательства.  

На заседании в главном надзорном органе также была презентована новая система рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения, разработанная для Национального агентства по инвестициям. Участникам показали и мобильное приложение «Защита бизнеса».

Представители администрации президента, государственных органов, бизнес-ассоциаций, Торгово-промышленной палаты и международные партнеры выработали решения, направленные на улучшение делового климата и создание благоприятных условий для бизнеса и инвесторов, проинформировали в Генпрокуратуре.
