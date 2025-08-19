15:09
100-летие народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева отпразднуют в Бишкеке

В Бишкеке на сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева 21 августа в 17.00 состоится торжественный творческий вечер «Әлқисса», посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, дирижера, народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева. 

Мероприятие, организованное акиматом Алматинской области, объединит выступления лучших творческих коллективов и артистов региона: фольклорно-этнографических ансамблей «Сазген» и «Кулансаз», Государственного ансамбля народного танца «Алтынай», а также народного артиста РК Секена Турысбека, заслуженной артистки Казахстана Зарины Алтынбаевой, заслуженного деятеля Казахстана, кюйши Нуркена Аширова, лауреатов международных конкурсов Улжан Аглаковой, Толегенa Рахымбаева, Мусы Сапарали, Ардак Омиркуловой, Салтанат Кудайберген, Фархата Кубиева, Адила Ахметжанова.

Народный артист Казахстана

В концерте также примет участие дочь композитора — заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижер и художественный руководитель Государственного фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева «Отырар сазы» Динзухра Тлендиева.

На сцену выйдут и исполнители из Кыргызстана, которые в знак дружбы и культурного обмена исполнят произведения Нургисы Тлендиева.

Юбилей великого мастера в этом году отмечается на международном уровне — 100-летие Нургисы Тлендиева включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО и проходит в рамках масштабных международных проектов.

В мае текущего года акимат Алматинской области представил творческий вечер композитора в Пекине, собрав полный зал восхищенных слушателей. Концерт в Бишкеке станет продолжением этой культурной эстафеты, объединяющей музыку и сердца людей.

Вход на концерт свободный.
