Профлицеи усиливают подготовку кадров для энергетики

В рамках августовского педагогического форума подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами просвещения и энергетики.

По данным пресс-службы Минпросвещения, в республике строят новые гидроэлектростанции, модернизируют действующие энергообъекты, реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Это требует большого числа специалистов, способных работать с современным оборудованием и технологиями.

Меморандум предусматривает синхронизацию образовательных программ с потребностями энергетической отрасли, обновление учебных планов с учетом передовых технологий, расширение практической подготовки учащихся.

Планируется организация производственной практики на предприятиях энергетики для учащихся профессиональных лицеев, чтобы они получали реальные навыки и опыт во время учебы. Особое внимание уделят повышению квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, чтобы знания, которые они передают, были современными и востребованными.

Уточняется, что система начального профессионального образования Кыргызстана охватывает 93 учебных заведения, где обучается около 26 тысяч человек — это примерно 7 процентов молодежи в возрасте 15-17 лет. Обучение ведется по 120 рабочим профессиям, включая легкую промышленность, IT, строительство и энергетику.

«Подготовка кадров для энергетической отрасли демонстрирует устойчивый рост: если в 2023-м выпускниками стали 721 человек, то в 2024-м их число увеличилось до 853, а в 2025-м обучение прошли уже 1 тысяча 93 учащихся. Подготовка специалистов для энергетики осуществляется в 24 профессиональных лицеях», — говорится в сообщении.