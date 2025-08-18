20:49
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Общество

Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты

Столбняк — острое инфекционное заболевание человека бактериального происхождения, характеризующееся токсическим поражением нервной системы и проявляющееся развитием судорожного синдрома.

Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, в 60 процентах случаев заражение столбняком происходит при ранении стоп: ходьбе босиком, колотых ранах от гвоздей, колючек растений, заноз и так далее.

Инкубационный период столбняка составляет в среднем 5–14 суток (максимум 30). Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание.

Споры Clostridium tetani обнаруживаются в почве, домашней пыли, фекалиях животных, природных водоемах. Этот микроб безопасен при проглатывании. Он не разрушается соляной кислотой и ферментами, но при этом не всасывается через желудочно-кишечный тракт.

Передается столбняк через раневую инфекцию, заболеть можно при наличии глубокой раны.

По уровню смертности болезнь находится на втором месте после бешенства среди всех инфекционных заболеваний.

Основными мерами предупреждения столбняка являются:

  • вакцинация;
  • профилактика травм;
  • правильная и своевременная обработка ран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339972/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего
Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз
Более 14 миллионов детей не получили за свою жизнь ни одной прививки — ВОЗ
Депутат Госдумы предлагает вакцинировать всех мигрантов от менингококка
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Вызовы в области плановой вакцинации в Кыргызстане сохраняются
Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Эксперт: В&nbsp;Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости Эксперт: В Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
18 августа, понедельник
20:41
Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили спец...
20:23
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
19:55
Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор
19:25
Делегация Путина в США расплатилась за авиатопливо наличными
19:02
Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной доврачебной помощи