Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты

Столбняк — острое инфекционное заболевание человека бактериального происхождения, характеризующееся токсическим поражением нервной системы и проявляющееся развитием судорожного синдрома.

Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, в 60 процентах случаев заражение столбняком происходит при ранении стоп: ходьбе босиком, колотых ранах от гвоздей, колючек растений, заноз и так далее.

Инкубационный период столбняка составляет в среднем 5–14 суток (максимум 30). Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание.

Споры Clostridium tetani обнаруживаются в почве, домашней пыли, фекалиях животных, природных водоемах. Этот микроб безопасен при проглатывании. Он не разрушается соляной кислотой и ферментами, но при этом не всасывается через желудочно-кишечный тракт.

Передается столбняк через раневую инфекцию, заболеть можно при наличии глубокой раны.

По уровню смертности болезнь находится на втором месте после бешенства среди всех инфекционных заболеваний.

Основными мерами предупреждения столбняка являются: