Бишкекский городской суд оставил в силе решение по делу Риты Карасартовой

Бишкекский городской суд подтвердил приговор, вынесенный ранее Свердловским районным судом в отношении правозащитницы Риты Карасартовой. Об этом сообщают ее близкие.



Напомним, в сентябре этого года Свердловский райсуд признал Риту Карасартову виновной по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР, назначив штраф в 50 тысяч сомов и пять лет пробационного надзора.



Сторона защиты обжаловала это решение в городской инстанции, однако сегодня апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Таким образом, мера наказания и условия пробационного надзора остаются в силе.

