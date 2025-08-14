Англичан просят удалить электронные письма, чтобы экономить воду во время засухи

Правительство Великобритании попросило граждан удалить старые электронные письма, чтобы экономить воду во время засухи.

Рекомендация выпущена в связи с тем, что в Британии зафиксировано самое засушливое первое полугодие с 1976-го. В настоящее время в пяти районах Англии официально зафиксирована засуха, а еще в шести наблюдается «длительная сухая погода».

Старые электронные письма и фотографии, находящиеся в облачных хранилищах, требуют огромных ресурсов дата-центров, потребляющих большое количество воды для охлаждения.

Директор по водным ресурсам Агентства по охране окружающей среды Хелен Уэйкхем, возглавляющая национальную группу по борьбе с засухой, заявила, что текущая ситуация имеет национальное значение, и власти призывают каждого внести свой вклад и помочь снизить нагрузку на водную среду.

«Простые повседневные действия, такие как закрытие крана или удаление старых писем, также действительно помогают коллективным усилиям по снижению спроса и сохранению здоровья наших рек и дикой природы», — отметила она.

Другие рекомендации населению включают устранение неполадок в туалете, из-за которых в день может уходить до 400 литров воды, закрытие кранов во время чистки зубов или бритья, сокращение времени принятия душа, полив растений из-под крана на кухне, а не из шланга, сбор и повторное использование холодной воды, в ожидании, пока не потечет горячая, а также установку бочек для сбора дождевой воды.