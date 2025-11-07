17:00
Общество

Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана

Фото TRT . Президент Ирана допустил эвакуацию Тегерана из-за засухи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в случае отсутствия дождей в ближайшие недели в Тегеране могут ввести ограничение подачи воды, а затем — рассмотреть вопрос об эвакуации населения. Об этом сообщает TRT World.

По его словам, уровень воды в водохранилищах, обеспечивающих столицу, опустился до минимального за последние десятилетия. Осадки в этом году оказались почти на 40 процентов ниже обычного.

2025-й станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений — ВМО

Масуд Пезешкиан отметил, что сначала будет введено нормирование водоснабжения. «Если дождей не будет и после этого, мы будем вынуждены эвакуировать город», — заявил он.

Тегеран снабжается водой из пяти крупных дамб. Сейчас их запасы стремительно истощаются.
