19:34
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи

Ирак, столкнувшийся с крупнейшим за последние десятилетия водным кризисом, договорился с Турцией о масштабном сотрудничестве в сфере водных ресурсов. Причина — резкое обмеление рек Тигр и Евфрат на фоне засухи, изменения климата, плотин выше по течению и хронических проблем с инфраструктурой.

По данным иракских властей, около 60 процентов водных ресурсов страны формируется за счет притока из Турции, однако в последние годы объемы поступающей воды значительно сократились. Ситуацию усугубляют изношенные системы водоснабжения, последствия войн и неэффективное управление. При этом более 80 процентов воды в Ираке необходимо для нужд сельского хозяйства.

В ноябре Багдад и Анкара подписали рамочное соглашение о водном сотрудничестве на миллиарды долларов. В рамках сделки турецкие компании построят в Ираке водохранилища, дамбы и другую инфраструктуру для повышения эффективности использования воды. Проекты будут финансироваться за счет доходов от экспорта иракской нефти: Ирак обязался продавать согласованный объем сырья, направляя выручку в специальный фонд.

В правительстве этой страны заявляют, что соглашение впервые закрепляет механизм гарантированного водоснабжения с учетом потребностей в сельском хозяйстве, промышленности и питьевой воде при сохранении полного суверенитета над управлением ресурсами.

На фоне кризиса, по данным ООН, более 168 тысяч человек в Ираке были вынуждены покинуть свои дома из-за засухи и экологических проблем. Тысячи фермеров отказались от сельского хозяйства из-за нехватки воды, а сельхозугодья в ряде регионов застраиваются жильем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355383/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Маловодье в Кыргызстане: ледники тают, урожаи падают, свет экономят
Мусульмане Узбекистана проведут молитву о дожде на фоне затяжной засухи
Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана
Англичан просят удалить электронные письма, чтобы экономить воду во время засухи
Более 40 кыргызстанок в Ираке нуждаются в помощи в возвращении в Кыргызстан
Борьба с засухой в Алматы — газоны красят в зеленый цвет
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Вопрос борьбы с наводнениями и засухой обсудили МЧС и институт зеленого роста
О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз
Бывший директор Русдрамтеатра возмутился гибелью липовой аллеи в центре Бишкека
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 декабря, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», детские шоу и кинопремьеры Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», детские шоу и кин...
18:24
Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
17:46
Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян
17:11
Внимание! В Бишкеке частично изменят схемы движения некоторых маршрутов
16:40
Конфликты людей с роботами через десять лет прогнозирует Европол