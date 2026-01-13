Казахстан готовится к водному кризису: озвучен худший сценарий на сезон

В Казахстане на заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил пессимистичный сценарий водообеспечения страны на предстоящий сезон. Об этом сообщило Tengrinews.kz.
По данным министерства, вегетационный период этого года может пройти в условиях значительного сокращения притока воды в реки, особенно в южных регионах республики. Наполнение водохранилищ в верхнем течении реки Сырдарьи на территориях сопредельных государств на 3,2 миллиарда кубометров ниже уровня 2025-го, а объем воды в водохранилищах южных областей уменьшился примерно на 1,9 миллиарда кубометров по состоянию на 12 января 2026 года.
Министр сообщил, что подготовка к поливному сезону началась: проводятся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях, а сельхозпроизводителям разъясняют вопросы водосбережения и перехода на менее влаголюбивые культуры.
В феврале этого года планируется подготовить уточненные лимиты водопользования с учетом наиболее неблагоприятного сценария поступления воды, а в марте Министерство сельского хозяйства скорректирует структуру посевных площадей, принимая во внимание водную обстановку.
Кроме того, усилено внимание к борьбе с незаконным использованием водных ресурсов, в том числе через создание межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных органов.