Общество

Казахстан готовится к водному кризису: озвучен худший сценарий на сезон

В Казахстане на заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил пессимистичный сценарий водообеспечения страны на предстоящий сезон. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По данным министерства, вегетационный период этого года может пройти в условиях значительного сокращения притока воды в реки, особенно в южных регионах республики. Наполнение водохранилищ в верхнем течении реки Сырдарьи на территориях сопредельных государств на 3,2 миллиарда кубометров ниже уровня 2025-го, а объем воды в водохранилищах южных областей уменьшился примерно на 1,9 миллиарда кубометров по состоянию на 12 января 2026 года.

Нуржан Нуржигитов отметил, что снижение водных запасов обусловлено рядом долгосрочных факторов, включая уменьшение осадков, сокращение ледникового стока и влияние климатических изменений. Это, по его словам, требует системной адаптации к новым условиям.

Министр сообщил, что подготовка к поливному сезону началась: проводятся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях, а сельхозпроизводителям разъясняют вопросы водосбережения и перехода на менее влаголюбивые культуры.

В феврале этого года планируется подготовить уточненные лимиты водопользования с учетом наиболее неблагоприятного сценария поступления воды, а в марте Министерство сельского хозяйства скорректирует структуру посевных площадей, принимая во внимание водную обстановку.

Кроме того, усилено внимание к борьбе с незаконным использованием водных ресурсов, в том числе через создание межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных органов.
