Укрепление семьи. В Кыргызстане разработано мобильное приложение «Манас код»

В Кыргызстане разработано мобильное приложение «Манас код». Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи сообщила заместитель министра просвещения Надира Жусупбекова.

По ее словам, в последние годы анализ показывает, что в семьях ослабевают связи между детьми и их родителями.

«Это негативно сказывается на воспитании детей, подрастающего поколения. Для укрепления семейных было разработано мобильное приложение «Манас код». Дети и родители могут играть вместе в этом приложении, в котором отражены элементы национальных традиций, воспитательные подходы.

Мы надеемся, что подобные приложения будут способствовать сближению семей. Это приложение сейчас распространяется в сфере образования», — добавила Надира Жусупбекова.

Она также отметила, что для воспитания детей необходимо применять комплексный подход.