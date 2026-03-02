09:19
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Укрепление семьи. В Кыргызстане разработано мобильное приложение «Манас код»

В Кыргызстане разработано мобильное приложение «Манас код». Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи сообщила заместитель министра просвещения Надира Жусупбекова.

По ее словам, в последние годы анализ показывает, что в семьях ослабевают связи между детьми и их родителями.

«Это негативно сказывается на воспитании детей, подрастающего поколения. Для укрепления семейных было разработано мобильное приложение «Манас код». Дети и родители могут играть вместе в этом приложении, в котором отражены элементы национальных традиций, воспитательные подходы.

Мы надеемся, что подобные приложения будут способствовать сближению семей. Это приложение сейчас распространяется в сфере образования», — добавила Надира Жусупбекова.

Она также отметила, что для воспитания детей необходимо применять комплексный подход.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364143/
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Дамирбек Давлянов назначен первым вице-мэром города Манаса
Шесть новых школ построят в Манасе
Переименования не будет: город Манас сохранит название
Новый мэр Манаса обещает большой прорыв для города
Глава кабмина представил мэрии Манаса нового градоначальника
«Аэропорты Кыргызстана» и Госстрах объединяют усилия для защиты сферы авиации
Участников массовой драки в Манасе задержали
В Манасе группа молодых людей жестоко избила мужчину прямо на улице
В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана
Систему уведомлений об отключениях воды внедрили в приложение «Мой город»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР