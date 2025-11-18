22:46
Общество

В приложении «Дары-Дармек» можно пожаловаться на завышенные цены на лекарства

В мобильном приложении «Дары-Дармек» можно пожаловаться на завышенные цены на лекарства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом информационной и технической поддержки департамента лекарственных средств и медицинских изделий Нурадин Канатаев.

По его словам, приложение создано для удобного поиска и проверки препаратов, официально завезенных в страну и стоящих больше 100 сомов. При этом оно не показывает лекарства, закупаемые госпредприятием «Кыргызфармация» для больниц.

Основные возможности приложения:

Поиск лекарств. Можно в режиме реального времени узнать, в какой ближайшей аптеке есть нужный препарат.

Проверка подлинности. Приложение позволяет удостовериться в качестве лекарства, просмотрев сертификат соответствия.

Контроль стоимости. Можно проверить, включен ли препарат в список жизненно важных, и увидеть утвержденную государством цену.

Льготные программы. Можно узнать, положена ли компенсация или другие меры государственной поддержки при покупке лекарств.

Подача жалоб. Если регулируемый препарат продают дороже установленной государством цены, можно сразу отправить жалобу, прикрепив чек. Заявление автоматически поступит в уполномоченный орган.

Сообщения о побочных реакциях. Приложение позволяет быстро информировать специалистов о нежелательных эффектах лекарств для оперативного реагирования.

Читайте по теме
В Кыргызстане запустили приложение для контроля за ценами на лекарства

Кроме того, в мобильном приложении есть словарь терминов, встречающихся в медицине и фармацевтике, и голосовой ассистент для незрячих. Планируется добавить функцию о напоминании времени приема препаратов и расширить сеть аптек.

Нурадин Канатаев подчеркнул, что в приложении указана рекомендуемая розничная цена, выше которой нельзя продавать фармпродукцию.

«Есть проблема, связанная с человеческим фактором. Возможно, вы пойдете в ту аптеку, которую показало приложение, но там не окажется лекарства. Это значит, что аптека работает недобросовестно и не списывает вовремя проданные препараты», — добавил он.
