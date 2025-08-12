19:46
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Общество

Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции

Касым-Жомарт Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

Об этом президент страны заявил на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад. Он сказал, что успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь народа и высокий потенциал подрастающего поколения.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическое значение для страны имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией «Росатом». На днях был дан официальный старт ее строительству.

«АЭС — это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть, одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение», — предложил он.

Напомним, первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Другие участники консорциума пока не определены. Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339287/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили
Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана
В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Первую термоядерную электростанцию построят Google и Commonwealth Fusion Systems
Строительство атомной станции. Узбекистан получит ядерное топливо в 2029 году
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
СМИ: Президент Казахстана уйдет с поста в 2029 году
О роли Казахстана в решении международных проблем рассказал Касым-Жомарт Токаев
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
19:22
Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции Токаев предложил провести конкурс на лучшее название дл...
19:10
Спустя 20 лет аэропорт «Казарман» в Джалал-Абадской области возобновил работу
18:59
Основная дорога, ведущая в анклав Сох, временно закрыта из-за трещины на мосту
18:30
13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Кыргызстан — лидер мира по доверию к ИИ и высокому уровню человеческого развития