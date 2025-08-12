Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции

Касым-Жомарт Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

Об этом президент страны заявил на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад. Он сказал, что успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь народа и высокий потенциал подрастающего поколения.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическое значение для страны имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией «Росатом». На днях был дан официальный старт ее строительству.

«АЭС — это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть, одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение», — предложил он.

Напомним, первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Другие участники консорциума пока не определены. Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.