Общество

Почти три недели ушло на устранения утечки питьевой воды в районе Пишпека

В район Пишпека в Ферганском переулке специалисты муниципального предприятия «Бишкекводоканал» оказали устранили утечку воды из-за прорыва трубы. Об этом 24.kg сообщила мэрия Бишкека.

Как сообщило муниципальное предприятие, в ходе обследования установлено, что причиной стало повреждение частного трубопровода. Бригада предприятия ликвидировала утечку и оказала техническую помощь, а также установила хомут для труб диаметром 50 миллиметров для предотвращений повторных инцидентов.

Фото мэрии Бишкека. Устранение утечки воды
Напомним, ранее от жителей района Пишпек поступали жалобы на прорыв трубы и утечку воды — вода вытекала из люка на проезжую часть. По утверждению местной жительницы, первую заявку она оставила в «Бишкекводоканале» еще 15 июля.

