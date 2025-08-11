Почти три недели ушло на устранения утечки питьевой воды в районе Пишпека

В район Пишпека в Ферганском переулке специалисты муниципального предприятия «Бишкекводоканал» оказали устранили утечку воды из-за прорыва трубы. Об этом 24.kg сообщила мэрия Бишкека.

Как сообщило муниципальное предприятие, в ходе обследования установлено, что причиной стало повреждение частного трубопровода. Бригада предприятия ликвидировала утечку и оказала техническую помощь, а также установила хомут для труб диаметром 50 миллиметров для предотвращений повторных инцидентов.

Фото мэрии Бишкека. Устранение утечки воды

