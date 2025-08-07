Прорыв трубы в районе Пишпека. Жители жалуются на бездействие властей

В районе Пишпека прорвало трубу, и вода вытекает из люка на дорогу. Об этом 24.kg сообщила жительница.

По ее словам, питьевая вода вытекает из люка на проезжую часть, теперь в переулке образовались лужи. Несмотря на то, что женщина обращается в Бишкекводоканал с 15 июля, проблема остается нерешенной.

«С 15 июля звоню в Бишкекводоканал, они говорят, что заявка висит. Писала куратору по водоканалу Ленинского района. Соседка тоже звонила в Бишкекводоканал, они приняли и ее заявку, но сдвигов нет», — сообщила жительница.

