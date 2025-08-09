Фото из интернета. Техосмотр сельхозтехники в Чуйской области проводится только в одном пункте — Кант

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратил внимание на проблему техосмотра сельскохозяйственной техники в Чуйской области. По его словам, владельцы тракторов и другой сельхозтехники вынуждены приезжать на техосмотр в единственный пункт, расположенный в Канте.

«При регистрации или продаже трактора вас отправят на техосмотр в Кант. Представьте, если все владельцы сельхозтехники начнут ездить на тракторах по дорогам в этот город — возникнут пробки, увеличится загрязнение воздуха, что негативно скажется на жителях», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что техника, например трактор К-740, из-за своих габаритов может создавать серьезные трудности при перемещении по дорогам.

По словам Дастана Бекешева, коррупция частично упрощает процедуру, но такая ситуация в целом является ненормальной. Депутат провел переговоры с главой Госагентства по регистрации транспортных средств, который уже готовит проект постановления для решения данной проблемы. Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение кабинета министров уже на следующей неделе.

«Минюст должен поддержать инициативу по дебюрократизации, а Минприроды — помочь с точки зрения экологии. Также сельские айыл окмоту могли бы организовать проведение техосмотра на местах, как это практиковалось еще в советские времена», — добавил Дастан Бекешев.