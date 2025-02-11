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Экономика

Фермерам Кыргызстана выдали технику под лизинг на 18,2 миллиарда сомов

Фермерам выдали 7 тысяч 118 единиц техники под лизинг на сумму 18,2 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

По ее данным, в последние годы министерство проводит ряд мероприятий по обновлению и оснащению машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техникой.

В январе 2025 года через лизинговые проекты земледельцы получили 84 единицы техники на 40,2 миллиона сомов, и до конца года планируется выдать свыше 1,2 тысячи единиц техники на 4,5 миллиарда сомов. Банки реализуют лизинг сроком на семь лет под 6 процентов годовых.

При поддержке кабмина с 2011 года осуществляется семь проектов через открытые акционерные общества «Айыл Банк» и «Элдик Банк». Целью инициативы является своевременное и качественное оказание механизированных услуг фермерам, а также создание благоприятных условий для развития лизинга.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319542/
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