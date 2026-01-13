Президент ввел временное регулирование техосмотра транспорта и заморозил цены

Президент Садыр Жапаров подписал указ о неотложных мерах по повышению эффективности организации технического осмотра транспортных средств. Документ направлен на усиление дорожной безопасности, повышение качества услуг и обеспечение стабильности цен в сфере техосмотра.

Согласно указу, с 1 января по 31 декабря 2026 года в республике вводится временное правовое регулирование, предусматривающее централизацию государственного контроля в сфере технического осмотра. Государственным оператором в этой области определено государственное предприятие «Технический центр Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР».

В указанный период устанавливается порядок сохранения цен, а также меры по повышению качества услуг по проведению технического осмотра транспортных средств и выдаче свидетельств о безопасности конструкции автомобиля.

Одновременно установлено, что ранее выданные аккредитационные аттестаты на проведение техосмотра и выдачу соответствующих свидетельств, оформленные Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики и коммерции, будут действовать до 1 июля 2026 года. При этом на период временного регулирования приостанавливается продление и выдача новых аттестатов для контролирующих органов и лабораторий.

Министерству внутренних дел поручено до 1 июля 2026 года проводить мониторинг апробационного режима, а до 1 сентября — представить в администрацию президента предложения по его итогам. Также МВД должно организовать создание сети пунктов техосмотра по всей стране, оснастить их современным диагностическим оборудованием, обеспечить подготовку квалифицированных специалистов и совместно с Минфином определить источники финансирования.

Кроме того, МВД совместно с полномочными представителями президента в регионах, а также мэрами Бишкека и Оша должно решить вопросы выделения земельных участков под строительство пунктов технического осмотра.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.