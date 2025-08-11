23:37
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Экономика

Льготный лизинг: фермеры КР получили 1 тысячу 123 единицы техники в 2025 году

С начала 2025 года фермеры Кыргызстана получили 1 тысячу 123 единицы техники на сумму 3,7 миллиарда сомов по льготному лизингу. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С 2011 года через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуется семь лизинговых проектов. В их рамках аграрии могут приобрести сельхозтехнику и оборудование для перерабатывающей промышленности под 6 процентов годовых на срок до 7 лет.

На сегодня по лизинговым программам фермеры получили 8 тысяч 191 единицу техники на сумму 21,8 миллиарда сомов. С начала 2025 года — 1 тысячу 123 единицы техники на 3,7 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339179/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынскую область передали спец- и сельхозтехнику на 41 миллион сомов
В Чуйской области техосмотр сельхозтехники доступен только в одном месте — Кант
Счетная палата: Гослизинговая компания начала работать до получения лицензии
Фермерам передано в лизинг 660 единиц сельскохозяйственной техники
Новое регулирование в сфере лизинговой деятельности инициирует Финнадзор
Минсельхоз закупит технику на $45 миллионов, выделенных Исламским банком
В 2024 году 3,7 тысячи кыргызстанцев купили товары в лизинг
Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года
Кыргызстанец продал технику Сбербанка и присвоил деньги, он задержан
Фермерам Кыргызстана выдали технику под лизинг на 18,2 миллиарда сомов
Популярные новости
Государственная ипотека. Кто и&nbsp;как ее&nbsp;может получить Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;90&nbsp;дней введут госрегулирование цен на&nbsp;мясо В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Более 55&nbsp;тонн фруктов и&nbsp;ягод завезли кыргызстанские поставщики в&nbsp;регионы России Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
23:02
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке н...
22:45
Льготный лизинг: фермеры КР получили 1 тысячу 123 единицы техники в 2025 году
22:00
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
21:22
Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали метиса двух бульдогов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: днем будет жарко