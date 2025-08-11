Льготный лизинг: фермеры КР получили 1 тысячу 123 единицы техники в 2025 году

С начала 2025 года фермеры Кыргызстана получили 1 тысячу 123 единицы техники на сумму 3,7 миллиарда сомов по льготному лизингу. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С 2011 года через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуется семь лизинговых проектов. В их рамках аграрии могут приобрести сельхозтехнику и оборудование для перерабатывающей промышленности под 6 процентов годовых на срок до 7 лет.

На сегодня по лизинговым программам фермеры получили 8 тысяч 191 единицу техники на сумму 21,8 миллиарда сомов. С начала 2025 года — 1 тысячу 123 единицы техники на 3,7 миллиарда сомов.